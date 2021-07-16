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Воробьев назвал число привитых от коронавируса жителей Подмосковья

  /   Обновлено: 16 июля 2021 12:07
Общество
Воробьев назвал число привитых от коронавируса жителей Подмосковья
wikipedia.org  /  Kremlin.ru / CC BY 4.0

Москва, 16 июля. Более 2,3 млн жителей Подмосковья уже сделали прививку от коронавируса, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Прививочная кампания по вакцинации от COVID-19 началась в Московской области с января 2021 года. Жители региона могут пройти вакцинацию бесплатно при наличии полиса ОМС. Более 2,3 млн человек уже сделали прививку от заболевания в стенах подмосковных медучреждений. Порядка 1,3 млн жителей Подмосковья уже завершили курс вакцинации, обратил внимание Воробьев.

Ситуация с коронавирусом постепенно стабилизируется в Московской области. Все больше пациентов ежедневно выписываются из региональных клиник для лечения COVID-19 ежедневно, обратил внимание Воробьев.

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