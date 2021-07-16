Воробьев назвал число привитых от коронавируса жителей Подмосковья

Москва, 16 июля. Более 2,3 млн жителей Подмосковья уже сделали прививку от коронавируса, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Прививочная кампания по вакцинации от COVID-19 началась в Московской области с января 2021 года. Жители региона могут пройти вакцинацию бесплатно при наличии полиса ОМС. Более 2,3 млн человек уже сделали прививку от заболевания в стенах подмосковных медучреждений. Порядка 1,3 млн жителей Подмосковья уже завершили курс вакцинации, обратил внимание Воробьев.

Ситуация с коронавирусом постепенно стабилизируется в Московской области. Все больше пациентов ежедневно выписываются из региональных клиник для лечения COVID-19 ежедневно, обратил внимание Воробьев.