Летучие мыши и крыланы родились в Московском зоопарке

Москва, 16 июля. Сразу шесть детенышей представителей вида рукокрылых появились на свет в городском зоопарке. Нильские крыланы обзавелись двумя малышами, еще четверо появились у летучих мышей.

Зоологи осмотрели особей и выпустили на волю одного двухцветного кожана. Остальные детеныши еще не умеют летать, поэтому находятся возле мам. Московский зоопарк насчитывает более 20 нильских крыланов. Они имеют название летучие собаки. Местом их обитания является Турция, Пакистан, Кипр.

Десятки летучих мышей выпустили в естественную среду обитания в столичном Серебряном бору, сообщало РИАМО. Волонтеры откармливали их в центре реабилитации рукокрылых, чтобы они крепко проспали всю зиму, а весной оказались на воле.