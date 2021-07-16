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Оранжевый уровень погодной опасности продлен в Москве и области до 17 июля
Общество
Оранжевый уровень погодной опасности продлен в Москве и области до 17 июля
Агентство городских новостей Москва

Москва, 16 июля. Оранжевый уровень погодной опасности продлен в столичном регионе до 17 июля из-за аномальной жары, сообщает Гидрометцентр.

Период предупреждения будет действовать с 13:00 16 июля до 01:00 17 июля, сказано в сообщении центра. Аномальную жару в Москве и Подмосковье также подтверждают сведения прогностической карты, представленной на сайте Гидрометцентра.

В жаркую погоду необходимо внимательно следить за состоянием здоровья. Из-за наблюдаемых в столичном регионе рекордных температурных показателей возрастает вероятность появления рисков обострения сердечно-сосудистых заболеваний, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Сухая и жаркая погода в выходные ожидается и на территории Крыма. Тропическая воздушная масса сформирует климатические условия на полуострове, сообщил Гидрометцентр.

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