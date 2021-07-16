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Москвичам спрогнозировали грозу и температуру до 32 градусов тепла 16 июля
Общество
Москвичам спрогнозировали грозу и температуру до 32 градусов тепла 16 июля
Агентство городских новостей Москва

Москва, 16 июля. Переменная облачность, кратковременный дождь, гроза и температура до +32 градусов прогнозируются в Москве в пятницу. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Днем 16 июля столицу настигнет температура воздуха в +30-32 градуса. Ночью она может опуститься до 18 градусов выше нуля. Синоптики прогнозируют северный ветер со скоростью до десяти метров в секунду, а при грозе — до 17 метров в секунду.

В пятницу, 16 июля, в Московском регионе будет действовать оранжевый уровень опасности из-за жары. В области температура воздуха будет колебаться от 27 до 32 градусов выше нуля днем, а ночью показатели опустятся до +15 градусов.

Синоптики сообщили о похолодании во второй половине июля в Москве. Температура воздуха опустится до +20-25 градусов. Активная смена воздушных масс ожидается уже в понедельник. Показатели вернуться к климатическим нормам.

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