Москвичей предупредили о похолодании во второй половине июля

Москва, 16 июля. Вторая половина июля будет холоднее первой почти на десять градусов в Москве. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ожидается понижение температуры до 25-30 градусов, а затем прогнозируется похолодание до 20-25 градусов выше нуля. Активная смена температурного фона начнется уже в понедельник в Москве, передает ТАСС.

«На следующей неделе произойдет смена воздушных масс, и к нам придет температурный фон, который в рамках нормы. Мы вернемся к нормальным показателям, и на этом зной закончится», — добавил синоптик.

Жители Санкт-Петербурга мучаются от высоких температур. На днях Северная столица побила восьмой с начала лета рекорд. Воздух прогрелся до +32,8 градуса, что на 0,3 показателя больше, чем 14 июля 2010 года.