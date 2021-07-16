Участок МКАД перекрыт из-за перевернувшегося грузовика

Москва, 16 июля. ДТП с участием автомобиля произошло на МКАД. На аварийном участке дороги временно закрыто движение по всем полосам.

Авария произошла на внешней стороне 58-го километра МКАД недалеко от съезда на Молодогвардейскую улицу в Москве. Предварительно установлено, что водитель фуры не справился с управлением, в результате чего грузовик опрокинулся.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали ДТП.

Еще одно ДТП с участием большегруза произошло в центре Москвы. На Малой Сухаревской улице перевернулся грузовик, что стало причиной затруднения движения по Садовому кольцу.