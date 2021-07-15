Перевернувшийся в Москве грузовик затруднил проезд по Садовому кольцу

Москва, 15 июля. Грузовой автомобиль перевернулся в центре Москвы на Малой Сухаревской улице. Движение по Садовому кольцу затруднено, сообщили в Дептрансе столицы.

Водитель грузовика, по предварительной информации, не справился с управлением и опрокинулся. Пока сообщений о пострадавших в результате ДТП не поступало, рассказали в Telegram-канале столичного дептранса.

«Движение по внутренней стороне Садового кольца только по одной полосе. Выбирайте пути объезда», — говорится в тексте сообщения.

Сейчас перекрыты четыре полосы из пяти. Движение затруднено на два километра по внутренней стороне Садового кольца и на полтора километра по внешней стороне. Подробности произошедшего выясняются.

Еще одна авария на МКАД произошла в минувший вторник, 13 июля. На 41-м километре ограничили движение из-за столкновения семи автомобилей. ДТП зафиксировали по направлению к улице Академика Варги. Данных о пострадавших не поступало.