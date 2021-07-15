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Собянин анонсировал возрождение речных трамваев в Москве
Общество
Собянин анонсировал возрождение речных трамваев в Москве
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 15 июля. Возрождение регулярных пассажирских перевозок по Москве-реке запланировано на 2022 год, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

На первом этапе запуска речных трамваев для москвичей будет доступно два постоянных маршрута. На линии выпустят около 20 трамваев. Позже их направления и количество будет изменено с учетом реальных запросов граждан, добавил он.

«Будут доступны маршруты от Киевского вокзала через деловой центр «Москва-Сити» в парк «Фили» и от бывшей промзоны «ЗИЛ» до района Печатники», — отметил Собянин.

Известно, что речной транспорт будет функционировать на электродвигателях. Специально для пассажиров на борту трамвая будет бесплатный Wi-Fi. Оплатить проезд можно будет любым удобным способом, в том числе, и при помощи карты «Тройка».

В скором времени на территории российской столицы появятся пять новых общественных пространств. Планируется, что на их территории будут созданы парки с детскими и спортивными площадками, велодорожками, памп-треки и скейт-парки. Подобные работы запланированы и для других районов Москвы с учетом потребностей жителей.

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