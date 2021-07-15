Московский акушер-гинеколог разбился в ДТП на мотоцикле

Москва, 15 июля. Известный врач трагически погиб в Москве. Он попал в аварию, когда ехал на мотоцикле.
Смертельная авария произошла на Лермонтовском проспекте. Мужчина на мотоцикле Yamaha Raider столкнулся с иномаркой Nissan Note, которая выскочила на красный свет.
В результате ДТП погиб байкер. Им оказался 49-летний кандидат медицинских наук. Он работал в ГКБ №15 и посвятил 25 лет жизни работе в медучреждении.
Виновником аварии оказался 24-летний водитель без водительских прав и страховки. Полиция проводит проверку по факту случившегося.