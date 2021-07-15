Институт права и публичной политики попал в список иноагентов

Москва, 15 июля. Минюст включил в реестр НКО, выполняющих функции иноагента, Институт права и публичной политики.

Такое решение было принято Министерством юстиции России. Причины включения в реестр не указываются.

Известно, что организация занимается научно-исследовательской и издательской деятельностью, участвует в различных судебных процессах. Юристы Института права и публичной политики дают консультации гражданам и защищают их интересы в Конституционном суде РФ и Европейском суде по правам человека.

Издатель антироссийского интернет-проекта «Медиазона» Петр Верзилов ранее в своем Twitter-аккаунте выразил уверенность, что читатели якобы «будут еще сильнее поддерживать издание» в случае признания его иностранным агентом.