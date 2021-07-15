Радующихся дождю слонов из Московского зоопарка сняли на видео

Москва, 15 июля. Обители Московского зоопарка наконец-то смогли освежиться после недель изнурительной жары в столице.

Долгожданные дожди обрадовали не только горожан, но и животных. Видео с довольными слонами попало в Сеть. Обитатели Московского зоопарка радостно гуляют по вольеру и радуются дождю. На видеоролик попал слон, обливающий себя и сородичей дождевой водой из хобота.

Аномальная жара пришла Москвы и Подмосковье этим летом. Температура в регионе превышает 30 градусов тепла. Администрация московского метрополитена начала выдавать пассажирам воду на фоне аномально жаркой погоды.

Птенец стерхов появился на свет в центре воспроизводства животных Московского зоопарка в июле. Редкий вид журавля внесен в Международную Красную Книгу и в Красную Книгу России. Стерхи находятся под угрозой исчезновения.