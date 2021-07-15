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Умер один из основателей советской ядерной отрасли Евгений Микерин

  /   Обновлено: 15 июля 2021 17:38
Происшествия
Умер один из основателей советской ядерной отрасли Евгений Микерин
pixabay.com

Москва, 15 июля. Евгений Микерин, который был российским ученым-ядерщиком, скончался на 94-м году жизни.

Стало известно о смерти российского ученого Евгения Микерина. Он скончался в возрасте 93 лет. Он являлся одним из основателей советской ядерной отрасли и внес огромный вклад в ее развитие.

Пока что причина смерти ученого не разглашается. Где похоронят деятеля науки, а также когда пройдет церемония прощания с ним, сообщат позднее.

Также стало известно о смерти актера Центрального академического театра российской армии Андрея Егорова. Он скончался в 51 год. Информация об этом наявилась на сайте учреждения.

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смерть ученый ядерная физика
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