Уволенная переводчица намерена судиться с послом Швейцарии

Москва, 15 июля. Бывшая сотрудница посольства Швейцарии в Москве Наталья Полуэктова заявила об угрозах со стороны заместителя посла Тобиаса Привителли. Она написала жалобу в прокуратуру Швейцарии.

Адвокат Полуэктовой рассказал, что Привителли преследует его подзащитную и нарушает уголовный кодекс Швейцарской Конфедерации. По словам юриста, он не раз угрожал бывшей сотруднице возбуждением уголовного дела и требовал от нее подписать отказ от причитающихся накоплений. Возмущают его и жалобы Полуэктовой в швейцарские органы власти.

Переводчицу обвинили в крупном мошенничестве. По данным следствия, она обманула посольство Швейцарии на 4,5 миллиона рублей на поддельных медицинских страховках. Девушка не признает вину. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

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