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Уволенная переводчица намерена судиться с послом Швейцарии
Происшествия
Уволенная переводчица намерена судиться с послом Швейцарии
pixabay.com

Москва, 15 июля. Бывшая сотрудница посольства Швейцарии в Москве Наталья Полуэктова заявила об угрозах со стороны заместителя посла Тобиаса Привителли. Она написала жалобу в прокуратуру Швейцарии.

Адвокат Полуэктовой рассказал, что Привителли преследует его подзащитную и нарушает уголовный кодекс Швейцарской Конфедерации. По словам юриста, он не раз угрожал бывшей сотруднице возбуждением уголовного дела и требовал от нее подписать отказ от причитающихся накоплений. Возмущают его и жалобы Полуэктовой в швейцарские органы власти.

Переводчицу обвинили в крупном мошенничестве. По данным следствия, она обманула посольство Швейцарии на 4,5 миллиона рублей на поддельных медицинских страховках. Девушка не признает вину. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Петербургский арбитражный суд принял к производству иск против «Ленфильма».

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