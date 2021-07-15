На фиолетовой ветке столичного метро произошел сбой из-за падения человека на рельсы

Москва, 15 июля. Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро введено в график после инцидента с пассажиром на путях.

Сотрудники экстренных служб сообщили о ЧП на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы. Там упал на рельсы человек. Движение поездов было приостановлено.

В настоящее время поезда идут по графику. Упавший на рельсы на станции "Кузьминки" мужчина умер. Полиция проводит проверку по факту происшествия. Устанавливается личность погибшего и причины трагедии.

Движение поездов на южном участке Солнцевской линии московского метро было приостановлено из-за падения человека на рельсы.