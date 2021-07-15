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На фиолетовой ветке столичного метро произошел сбой из-за падения человека на рельсы

  /   Обновлено: 15 июля 2021 16:20
Происшествия
На фиолетовой ветке столичного метро произошел сбой из-за падения человека на рельсы
wikipedia.org  /  [Tycho] talk / shansov.net / CC BY-SA 4.0

Москва, 15 июля. Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро введено в график после инцидента с пассажиром на путях.

Сотрудники экстренных служб сообщили о ЧП на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы. Там упал на рельсы человек. Движение поездов было приостановлено.

В настоящее время поезда идут по графику. Упавший на рельсы на станции "Кузьминки" мужчина умер. Полиция проводит проверку по факту происшествия. Устанавливается личность погибшего и причины трагедии.

Движение поездов на южном участке Солнцевской линии московского метро было приостановлено из-за падения человека на рельсы.

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москва метро упал
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