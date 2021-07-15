Раскрыта главная угроза «тропических ночей» в Москве

Москва, 15 июля. Находиться в жару в крупных городах, особенно в Москве, небезопасно для здоровья сердца, заявил кандидат географических наук и доцент МГУ Павел Константинов.

Сердечно-сосудистая система, как и любая другая в организме человека, рассчитана на нормальное функционирование в достаточно узких пределах. Повышенная температура воздуха наносит наиболее сильный урон по здоровью, передает РИА Новости слова ученого.

Сейчас в Москве и других мегаполисах наблюдается такое явление, как «тропическая ночь». Этот термин применяется тогда, когда температура в темное время суток составляет более +20 градусов по Цельсию, объяснил Константинов. В такое время верным решением будет переждать жару на даче, где устанавливается «максимально безопасная температура засыпания», заключил он.

В российскую столицу пришли грозы. Жители подмосковных Мытищ стали свидетелями торнадо, который уже получил имя «пыльный дьявол». Очевидцам удалось заснять стихию на видео.