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Синоптики центра «Фобос» назвали торнадо в Мытищах «пыльным дьяволом»

  /   Обновлено: 15 июля 2021 15:09
Общество
Синоптики центра «Фобос» назвали торнадо в Мытищах «пыльным дьяволом»
pixabay.com

Москва, 15 июля. Обрушившийся на подмосковные Мытищи торнадо корректно называется «пыльный дьявол», заявили синоптики «Фобоса».

После почти двухнедельной жары в московском регионе изменилась погода. В столице начались дожди, а в подмосковных Мытищах местные жители заметили смерч. Торнадо получило название «пыльный дьявол», рассказали специалисты «Фобоса» в комментарии РИА Новости.

Обильные ливни и грозы не прекратятся в регионе ближайшие пару часов. Однако осадки не станут причиной похолодания. Столбики термометров показывают около +32 градусов.

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