Синоптики центра «Фобос» назвали торнадо в Мытищах «пыльным дьяволом»

Москва, 15 июля. Обрушившийся на подмосковные Мытищи торнадо корректно называется «пыльный дьявол», заявили синоптики «Фобоса».

После почти двухнедельной жары в московском регионе изменилась погода. В столице начались дожди, а в подмосковных Мытищах местные жители заметили смерч. Торнадо получило название «пыльный дьявол», рассказали специалисты «Фобоса» в комментарии РИА Новости.

Обильные ливни и грозы не прекратятся в регионе ближайшие пару часов. Однако осадки не станут причиной похолодания. Столбики термометров показывают около +32 градусов.