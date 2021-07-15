Пожарные проверяют информацию о возгорании в аэропорту Внуково

Москва, 15 июля. Пожар мог произойти у входа в столичный аэропорт Внуково, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник. В настоящее время спасатели проводят проверку данной информации.

Внуково является старейшим действующим аэропортом Москвы. Там базируется специальный летный отряд «Россия», который перевозит высшие должностные лица РФ.

В воскресенье экипаж самолета Bombardier при посадке в Казани заметил неопознанный объект. Пилоты лайнера встретились с ним при совершении посадки в Казани. Инцидент произошел днем 9 июля и завершился благополучно — самолет сел в штатном режиме.