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Пожарные проверяют информацию о возгорании в аэропорту Внуково

  /   Обновлено: 15 июля 2021 14:43
Происшествия
Пожарные проверяют информацию о возгорании в аэропорту Внуково
Пресс-служба УТ МВД России по ЦФО

Москва, 15 июля. Пожар мог произойти у входа в столичный аэропорт Внуково, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник. В настоящее время спасатели проводят проверку данной информации.

Внуково является старейшим действующим аэропортом Москвы. Там базируется специальный летный отряд «Россия», который перевозит высшие должностные лица РФ.

В воскресенье экипаж самолета Bombardier при посадке в Казани заметил неопознанный объект. Пилоты лайнера встретились с ним при совершении посадки в Казани. Инцидент произошел днем 9 июля и завершился благополучно — самолет сел в штатном режиме.

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пожар москва внуково аэропорт
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