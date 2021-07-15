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Жители Подмосковья сообщают о смерче и сильном ливне

  /   Обновлено: 15 июля 2021 14:31
Общество
Жители Подмосковья сообщают о смерче и сильном ливне
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 15 июля. Незадолго до начала сильного ливня на территории подмосковных Мытищ начался смерч.

Синоптики сообщают, что сильный дождь с грозами в российской столице не прекратится как минимум на протяжении ближайших двух часов. При этом температура воздуха в городе не снизится. Столбик термометра будет держаться на отметке в +31...+32 градуса.

Кратковременные дожди и грозы прогнозируются также и в некоторых районах Петербурга. Однако дождь также не принесет в город долгожданную прохладу. В дневное время столбик термометра поднимется до показателя в +31...+33 градуса.

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