Жители Подмосковья сообщают о смерче и сильном ливне

Москва, 15 июля. Незадолго до начала сильного ливня на территории подмосковных Мытищ начался смерч.

Синоптики сообщают, что сильный дождь с грозами в российской столице не прекратится как минимум на протяжении ближайших двух часов. При этом температура воздуха в городе не снизится. Столбик термометра будет держаться на отметке в +31...+32 градуса.

Кратковременные дожди и грозы прогнозируются также и в некоторых районах Петербурга. Однако дождь также не принесет в город долгожданную прохладу. В дневное время столбик термометра поднимется до показателя в +31...+33 градуса.