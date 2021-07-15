Названа стоимость самых дорогих квартир Москвы

Москва, 15 июля. Наиболее дорогим жильем на первичном рынке столицы стали апартаменты в Fairmont & Vesper Residences. Об этом сообщили эксперты компании Knight Frank.

Площадь жилой недвижимости в этом здании, расположенном в центре Москвы, составляет 1051 квадратный метр. Приобрести такие апартаменты можно по цене 3,15 млрд рублей, передает РБК.

На второй строчке рейтинга оказались апартаменты в ЖК «Царев сад». Лот площадью 1689 «квадратов» доступен к покупке за 2,95 млрд рублей. Закрывает тройку лидеров квартира в ЖК «Малая Бронная, 15». Недвижимость площадью 721 квадратный метр продается за 2,7 млрд рублей.

Жилье в московских новостройках может подешеветь только при условии сокращения спроса. Такое мнение озвучили аналитики агентства «ИНКОМ-Недвижимость».