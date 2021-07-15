Определена минимальная стоимость месячной аренды жилья в Москве

Москва, 15 июля. Арендовать на месяц квартиру в столице можно минимум за 20 тысяч рублей. К такому выводу пришли эксперты компании «Миэль».

На сегодняшний день за такую сумму можно снять жилье в районе Ново-Переделкино площадью 29 «квадратов» в четырехэтажном кирпичном доме старого фонда. Также за эти деньги доступна малогабаритная «однушка» площадью 17 квадратных метров в районе Соколиная гора, передает «Интерфакс».

Как отметили в компании Savills, сейчас наблюдается рост спроса на элитную аренду в 2,6 раза по сравнению с началом пандемии. На фоне сложившейся ситуации впервые за последние 2,5 года зафиксирован рекордно низкий объем предложения, добавили аналитики.

По стоимости посуточной аренды жилья обогнать Москву сумел Санкт-Петербург. Арендные квартиры в Северной столице подорожали на 15% относительно доковидного лета 2019 года.