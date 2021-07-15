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Прием заявок на фестиваль «Открытый город» начался в Москве

  /   Обновлено: 15 июля 2021 13:22
Общество
Прием заявок на фестиваль «Открытый город» начался в Москве
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 15 июля. Организаторы открыли прием заявок на фестиваль «Открытый город», который проходит ежегодно с июля по ноябрь.

Участники студенческого архитектурного фестиваля благодаря участию могут приобщиться к профессиональной культуре. Также у них появляется возможность сделать первые шаги в практике и продемонстрировать свои наработки. В этом году темой конкурса является «Право на город», передает интернет-издание «Вести Подмосковья».

Фестиваль проводят по инициативе главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. Конкурс является масштабным некоммерческим проектом в архитектурной сфере. На его финальном этапе проходят выставка и большая конференция.

Архитектурные проекты реализуются по всей России. Концепцию реконструкции территории Калининграда, где находится Дом Советов, положительно оценил известный дизайнер Артемий Лебедев.

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