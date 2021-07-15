ФАН публикует фото с места рухнувшего лифта в московской многоэтажке

Москва, 15 июля. Два человека пострадали в результате ЧП с лифтом. Оба они являются сотрудниками предприятия, где сорвался лифт.

В складском помещении «Деметра», которое находится на улице Иловайская оборвался лифт. В результате случившегося пострадали два человека, оба они являются работниками предприятия.

На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи. Мужчин госпитализировали. Одному из них диагностировали перелом ноги, а второму перелом позвоночника.

По имеющимся данным, лифт сорвался с первого этажа в подвал. Обстоятельства случившегося выясняются.