Два человека получили травмы при падении лифта на Иловайской улице

Москва, 15 июля. Медики оказывают необходимую помощь пострадавшим при падении лифта в Москве людям.

Инцидент произошел на Иловайской улице. В одной из многоэтажек оборвался трос лифта. Внутри него находились люди. Лифт рухнул на первый этаж.

На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи и полицейские. Пострадавшим оказывается необходимая помощь. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшей трагедии.

Еще одна трагедия с лифтом произошла на севере Москвы. Там он с находящимися внутри рабочими упал с 13-го этажа.