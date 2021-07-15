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Два человека получили травмы при падении лифта на Иловайской улице

  /   Обновлено: 15 июля 2021 12:01
Происшествия
Два человека получили травмы при падении лифта на Иловайской улице
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 15 июля. Медики оказывают необходимую помощь пострадавшим при падении лифта в Москве людям.

Инцидент произошел на Иловайской улице. В одной из многоэтажек оборвался трос лифта. Внутри него находились люди. Лифт рухнул на первый этаж.

На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи и полицейские. Пострадавшим оказывается необходимая помощь. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшей трагедии.

Еще одна трагедия с лифтом произошла на севере Москвы. Там он с находящимися внутри рабочими упал с 13-го этажа.

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