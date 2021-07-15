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Град диаметром в три сантиметра ожидается в Москве

  /   Обновлено: 15 июля 2021 11:43
Общество
Град диаметром в три сантиметра ожидается в Москве
pixabay.com

Москва, 15 июля. Дожди, грозы и град диаметром в три сантиметра ожидается в столице в пятницу, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Около 10% месячной нормы осадков выпадет в столице 15 июля. Массивные кучевые облака затянут небо над Москвой в этот день.

Кратковременные дожди и грозы ожидаются на территории города, в некоторых районах выпадет крупный град диаметром в три сантиметра, добавил Тишковец.

Температура воздуха в столице будет варьироваться в переделах 30–32 градусов выше нуля, в Подмосковье этот показатель достигнет 28–33 градусов тепла. Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба, заключил синоптик.

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