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Медведям из Московского зоопарка подарят ледяной торт
Общество
Медведям из Московского зоопарка подарят ледяной торт
spbzoo.ru  /  Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Москва, 15 июля. Сотрудники Московского зоопарка подготовили для гималайского медведя Алладина и бурой медведицы Розы ледяной торт.

Также медведи спасаются от жары при помощи ванны и бассейна с карпами. Рыбы привлекают внимание зверей, они с интересом охотятся, плавают и тем самым охлаждаются, поделились в пресс-службе зоопарка.

Понаблюдать за медведями можно будет 14 июля в прямом эфире. Сотрудники зоосада расскажут как животные переживают жару, а также подарят ледяной торт медведям Розе и Алладину.

Липецкий зоопарк проводит масштабную реконструкцию вольеров для животных.

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