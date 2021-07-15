Медведям из Московского зоопарка подарят ледяной торт

Москва, 15 июля. Сотрудники Московского зоопарка подготовили для гималайского медведя Алладина и бурой медведицы Розы ледяной торт.

Также медведи спасаются от жары при помощи ванны и бассейна с карпами. Рыбы привлекают внимание зверей, они с интересом охотятся, плавают и тем самым охлаждаются, поделились в пресс-службе зоопарка.

Понаблюдать за медведями можно будет 14 июля в прямом эфире. Сотрудники зоосада расскажут как животные переживают жару, а также подарят ледяной торт медведям Розе и Алладину.

Липецкий зоопарк проводит масштабную реконструкцию вольеров для животных.