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Заседание по иску Навального к Пескову перенесли на 10 августа

  /   Обновлено: 15 июля 2021 10:30
Происшествия
Заседание по иску Навального к Пескову перенесли на 10 августа
пресс-служба Пресненского суда Москвы

Москва, 15 июля. Суд Пресненского района столицы 15 июля рассмотрел иск Алексея Навального к Дмитрию Пескову. Решение принято не было. Заседание перенесли на 10 августа.

Процесс отложили, чтобы у сторон было время для предоставления дополнительных доказательств.

Блогер Навальный, ныне находящийся в колонии, подал иск против пресс-секретаря российского президента. Блогер считает, что был нанесен ущерб его чести и деловой репутации. Навального задели слова о якобы связях с иностранными спецслужбами.

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суд песков навальный
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