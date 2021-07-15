Мигранты избили двух москвичей у станции метро «Царицыно»

Москва, 15 июля. Трое иностранцев напали на мужчин. Пострадавшие госпитализированы. Полиция задержала подозреваемых.

Инцидент произошел ночью у станции метро «Царицыно» Замоскворецкой линии. Перепалка между мужчинами вылилась в драку. Мигранты избили двух москвичей, после чего скрылись с места происшествия. Полицейские нашли и задержали злоумышленников на юго-западе Москвы.

Ими оказались 19-летний и 26-летний мужчины, которые приехали из стран ближнего зарубежья на заработки в российскую столицу. Пострадавшим оказана медпомощь.

Возбуждено уголовное дело о побоях. Подозреваемые дали подписку о невыезде.

Тем временем суд в Москве арестовал шесть участников массовой драки у метро «Кузьминки», сообщало РИАМО. Дебоширы проведут в СИЗО 15 суток.