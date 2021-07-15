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Рост цен на студии зафиксирован в массовых новостройках Москвы
Экономика
Рост цен на студии зафиксирован в массовых новостройках Москвы
pixabay.com  /  Peter Weideman

Москва, 15 июля. Средняя стоимость студий в массовых новостройках столицы в июне этого года выросла относительного того же периода 2020 года на 12%. Она составила 7,11 млн рублей.

Удельная стоимость студий увеличилась еще заметнее, передает издание «Известия» со ссылкой на подсчеты экспертов «Метриум». Так, за год стоимость «квадрата» в таких квартирах выросла на 53%, со 181 до 277 тысяч рублей.

При этом средняя площадь студии сократилась с 26,6 до 25,7 квадратных метров, отметили аналитики. В основном рост цен связан с удорожанием стройматериалов и последующим ростом себестоимости строительства, заявил гендиректор девелоперской компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексей Перлин.

Вслед за сезонным подорожанием жилья в пределах старой Москвы следует ожидать снижения спроса и цен на квартиры. Таким мнением поделился ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

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жилье недвижимость студии
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