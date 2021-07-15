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Уголовное дело возбудили в Москве за регистрацию поддельного сертификата на госуслугах

  /   Обновлено: 15 июля 2021 09:46
Происшествия
Уголовное дело возбудили в Москве за регистрацию поддельного сертификата на госуслугах
mvd.ru

Москва, 15 июля. Прокуратура столицы настояла на возбуждении уголовного дела по факту использования липового сертификата. Злоумышленник загрузил фальшивый документ на портал госуслуг.

Гражданин купил сертификат о якобы сделанной прививке от коронавируса, чтобы получить QR-код для посещения общественных мест.

Именно прокуратура после проверки добилась от правоохранителей возбуждения уголовного дела по факту использования подложного документа. Санкция статьи предусматривает штраф до 80 тысяч рублей или арест на полгода, сообщал сайт 360tv.ru.

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прокуратура сертификат прививка
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