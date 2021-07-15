Выдающийся теоретик сна Пигарев погиб в Москве после падения с самоката

Москва, 15 июля. Доктор наук и физиолог умер в Москве в возрасте 80 лет. Он считался авторитетным ученым в области теории сна.

Трагедия произошла в районе Воробьевых гор. Пожилой физиолог отправился туда, чтобы покататься на самокате. Пигарев на повороте не справился с управлением и упал. Его успели довезти до медучреждения, но он скончался, несмотря на усилия врачей.

В Челябинске мужчина на самокате решил пересечь дорогу на красный свет. Его маневр привел к столкновению с машиной. Водитель двухколесного «коня» впал в кому, сообщал сайт 360tv.ru.