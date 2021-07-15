Повторная вакцинация от коронавируса стартовала в домах престарелых Москвы

Москва, 15 июля. Повторная вакцинация от коронавирусной инфекции началась в домах престарелых Москвы.

Соответствующей информацией с РИА Новости поделилась заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Полгода назад примерно 97% жителей пансионатов, которые не имеют противопоказания, привились российским препаратом "Спутник V". Тогда вакцинировалось всего 84% от общего числа людей, проживающих в домах престарелых.

Общая численность, живущих в московских пансионатах, составляет примерно 15 тысяч человек, а их средний возраст больше 60 лет. С того времени в домах-интернатах не было зарегистрировано ни единого случая заражения коронавирусной инфекцией среди вакцинированных.

Недавно вирусолог оценил риск тяжелой формы COVID-19 у бессимптомных больных. Переболевшие пациенты могут легко снова подцепить заразу.