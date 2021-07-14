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Прокуратура Москвы направит апелляцию на приговор Эдварда Била

  /   Обновлено: 14 июля 2021 20:44
Происшествия
Прокуратура Москвы направит апелляцию на приговор Эдварда Била
 /  Пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

Москва, 14 июля. Надзорный орган готовится внести апелляционное представление на приговор, вынесенный Пресненским районным судом города Москвы в отношении блогера Эдварда Била.

Сотрудники ведомства дадут оценку решению суда, а также бездействию органов профилактики, которые не приняли меры после многочисленных нарушений ПДД со стороны блогера. Именно это, по данным прокуратуры, стало причиной совершения им значительного числа административных правонарушений, и в конечном итоге преступления, повлекшего тяжкий вред здоровью человека.

Судья признал виновным пранкера по ч.1 ст. 264 УК РФ. Осужденному назначили два года ограничения свободы. Кроме того, его лишили прав на три года. Теперь Бил не сможет уходить из дома с 20:00 до 8:00, также ему запретили выезжать за пределы Москвы и Московской области.

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суд прокуратура Эдвард Бил
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