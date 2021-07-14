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Последние пять машин разыграли среди привившихся от коронавируса москвичей
Общество
Последние пять машин разыграли среди привившихся от коронавируса москвичей
pixabay.com

Москва, 14 июля. Последние пять автомобилей разыграли среди жителей Москвы, привитых первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции.

В акции приняли участие 534 046 человек. Победителей выбрали в прямом эфире телеканала «Москва 24» с помощью генератора случайных чисел.

Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов объявил имена и отчества победителей, а также последние четыре цифры номера телефона или полиса. Отмечается, что победителям не нужно платить налоги с приза, поскольку акция проходит по процедуре дарения.

Как стало известно ранее, среди привитых от COVID-19 жителей Подмосковья 1 августа разыграют однокомнатную квартиру. Площадь жилья с чистовой отделкой и сантехникой составляет 40 квадратных метров.

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