Последние пять машин разыграли среди привившихся от коронавируса москвичей

Москва, 14 июля. Последние пять автомобилей разыграли среди жителей Москвы, привитых первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции.

В акции приняли участие 534 046 человек. Победителей выбрали в прямом эфире телеканала «Москва 24» с помощью генератора случайных чисел.

Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов объявил имена и отчества победителей, а также последние четыре цифры номера телефона или полиса. Отмечается, что победителям не нужно платить налоги с приза, поскольку акция проходит по процедуре дарения.

Как стало известно ранее, среди привитых от COVID-19 жителей Подмосковья 1 августа разыграют однокомнатную квартиру. Площадь жилья с чистовой отделкой и сантехникой составляет 40 квадратных метров.