Блогер Эдвард Бил рассказал, чем займется после вынесения приговора

Москва, 14 июля. Пранкер Эдвард Бил, получивший два года ограничения свободы за ДТП с пострадавшей девушкой в центре Москвы, рассказал о планах на жизнь после суда.

Блогер заявил, что будет продолжать радовать зрителей контентом. Однако ролики будут совершенно на другую тематику. Он подчеркнул, что хочет снимать "что-то хорошее" для общества. После вынесения приговора ему придется делать другие видеоролики, добавил Бил.

Пресненский суд Москвы признал виновным пранкера по ч.1 ст.264 УК РФ. Осужденному назначили два года ограничения свободы. Кроме того, его лишили прав на три года. Теперь Бил не сможет уходить из дома с 20:00 до 8:00, также ему запретили выезжать за пределы Москвы и Московской области.