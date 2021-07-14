Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июля 20:54
20:52
Шоу-бизнес
Суд отклонил иск Анастасии Макеевой против экс-жены Романа Малькова
20:50
Шоу-бизнес
Третий муж Аллы Пугачевой отреагировал на новость о смерти Стефановича
20:44
Общество
Движение в центре Петербурга перекроют из-за Дня ВМФ
20:43
Общество
Эксперты обсудили варианты решения проблем малого и среднего бизнеса в Петербурге
20:43
Общество
В год 800-летия Нижнего Новгорода по его улицам начнут курсировать ретро-трамваи
20:42
Весь мир
Роухани заявил о способности Ирана повысить уровень обогащения урана до 90%
20:41
Шоу-бизнес
Погребняк и Тюльпанова помогают наладить жизнь бывшему заключенному
20:40
Происшествия
Прокуратура Москвы направит апелляцию на приговор Эдварда Била
20:37
Общество
Последние пять машин разыграли среди привившихся от коронавируса москвичей
20:37
Весь мир
Премьер Ливана представил президенту состав кабмина, одобренный Францией
Все новости

Пожарные ликвидировали возгорание рядом со стадионом «Спартака» в Москве

  /   Обновлено: 14 июля 2021 20:16
Происшествия
Пожарные ликвидировали возгорание рядом со стадионом «Спартака» в Москве
wikipedia.org  /  mos.ru / CC BY 4.0

Москва, 14 июля. Сотрудники пожарной охраны столицы потушили возгорание на территории стройплощадки в Тушине. Источник огня располагался вблизи домашнего стадиона «Спартака».

Возгорание случилось на строящемся объекте недалеко от спортивного сооружения. Чтобы добраться до места происшествия, пожарным пришлось взломать металлические конструкции, ограждающие стройку. Об инциденте сообщил источник в экстренных службах Москвы.

По словам сотрудников полиции, в результате пожара никто не пострадал, жертв возгорания нет. В настоящий момент специалисты уточняют причины ЧП на территории строящегося объекта.

Ранее букмекеры назвали столичный «Спартак» фаворитом Кубка Париматч Премьер. Главный тренер московского клуба огласил заявочный лист перед стартом игр.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Пожарные ликвидировали возгорание рядом со стадионом «Спартака» в Москве
футбол пожар москва стадион спартак строящийся дом
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru