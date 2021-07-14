Пожарные ликвидировали возгорание рядом со стадионом «Спартака» в Москве

Москва, 14 июля. Сотрудники пожарной охраны столицы потушили возгорание на территории стройплощадки в Тушине. Источник огня располагался вблизи домашнего стадиона «Спартака».

Возгорание случилось на строящемся объекте недалеко от спортивного сооружения. Чтобы добраться до места происшествия, пожарным пришлось взломать металлические конструкции, ограждающие стройку. Об инциденте сообщил источник в экстренных службах Москвы.

По словам сотрудников полиции, в результате пожара никто не пострадал, жертв возгорания нет. В настоящий момент специалисты уточняют причины ЧП на территории строящегося объекта.

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