Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июля 20:54
20:52
Шоу-бизнес
Суд отклонил иск Анастасии Макеевой против экс-жены Романа Малькова
20:50
Шоу-бизнес
Третий муж Аллы Пугачевой отреагировал на новость о смерти Стефановича
20:44
Общество
Движение в центре Петербурга перекроют из-за Дня ВМФ
20:43
Общество
Эксперты обсудили варианты решения проблем малого и среднего бизнеса в Петербурге
20:43
Общество
В год 800-летия Нижнего Новгорода по его улицам начнут курсировать ретро-трамваи
20:42
Весь мир
Роухани заявил о способности Ирана повысить уровень обогащения урана до 90%
20:41
Шоу-бизнес
Погребняк и Тюльпанова помогают наладить жизнь бывшему заключенному
20:40
Происшествия
Прокуратура Москвы направит апелляцию на приговор Эдварда Била
20:37
Общество
Последние пять машин разыграли среди привившихся от коронавируса москвичей
20:37
Весь мир
Премьер Ливана представил президенту состав кабмина, одобренный Францией
Все новости

Суд в Москве арестовал 42 участника массовой драки у метро «Кузьминки»

  /   Обновлено: 14 июля 2021 19:53
Происшествия
Суд в Москве арестовал 42 участника массовой драки у метро «Кузьминки»
ПолитРоссия

Москва, 14 июля. Участники кровавой разборки на юго-востоке Москвы оказались за решеткой. По решению суда 42 уроженца Средней Азии были арестованы на 15 суток.

Соответствующее решение было принято в Кузьминском районном суде Москвы. В отношении задержанных после массовой драки у метро были составлены административные протоколы по части 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ, сообщает источник в суде.

Как стало известно, несколько дней назад между гражданами Таджикистана и Киргизии возник конфликт. Местом потасовки оказалась улица Зеленодольская на юго-востоке российской столицы. В результате драки несколько человек пострадали, получив в том числе ножевые ранения.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Суд в Москве арестовал 42 участника массовой драки у метро «Кузьминки»
мигранты суд москва драка кузьминки приезжие
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru