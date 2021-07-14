Суд в Москве арестовал 42 участника массовой драки у метро «Кузьминки»

Москва, 14 июля. Участники кровавой разборки на юго-востоке Москвы оказались за решеткой. По решению суда 42 уроженца Средней Азии были арестованы на 15 суток.

Соответствующее решение было принято в Кузьминском районном суде Москвы. В отношении задержанных после массовой драки у метро были составлены административные протоколы по части 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ, сообщает источник в суде.

Как стало известно, несколько дней назад между гражданами Таджикистана и Киргизии возник конфликт. Местом потасовки оказалась улица Зеленодольская на юго-востоке российской столицы. В результате драки несколько человек пострадали, получив в том числе ножевые ранения.