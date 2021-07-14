Ипотечный брокер Ракута спрогнозировал снижение цен на жилье в Москве

Москва, 14 июля. После сезонного подорожания жилья в пределах старой Москвы стоит ожидать спада спроса и цен на квартиры. Об этом заявил ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

По его мнению, в настоящий момент столичная недвижимость заметно переоценена и в краткосрочной перспективе цены станут выравниваться. Прежде всего дешеветь начнут квартиры в новостройках, так как застройщики захотят удержать интерес покупателей, цитирует эксперта «Комсомольская правда».

При этом в пределах старой Москвы это будет более заметно, поскольку цены в период пандемии коронавируса здесь возросли сильнее, чем в районе старой Москвы, отметил Ракута.

Стоимость жилой недвижимости в московских новостройках может сократиться только при условии падения спроса. Такое мнение озвучили аналитики агентства «ИНКОМ-Недвижимость».