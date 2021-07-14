Жителей Подмосковья предупредили о распространении ядовитого растения

Москва, 14 июля. Ботаник, доцент кафедры биогеографии МГУ им. Ломоносова Елена Суслова рассказала, что в Московской области обнаружены заросли ядовитого растения.

По словам Сусловой, этим растением является цикута. На территории Подмосковья ее обнаружили общественники из Балашихи. Кусты произрастают на берегах реки Пехорки. Специалист подчеркнула, что цикута смертельно опасна, передает «Радио 1».

«Это одно из самых ядовитых растений в мире», — заявила ботаник.

Оно появляется весной, когда туристы на байдарках ищут что-то пожевать или ингредиенты для салата. В это время случается пик отравлений, предупредила эксперт. Она рассказала, что пациенты сразу начинают чувствовать тошноту, у них появляется рвота и судороги, после чего наступает смерть. Суслова заявила, что спасти пациента трудно даже в условиях больничного ухода.

Жительница Московской области открыла сезон охоты на борщевик. Видео с результатами сражений она публикует в социальной сети TikTok.