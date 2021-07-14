Самолет едва не совершил экстренную посадку в Домодедове из-за сработавшей сигнализации

Москва, 14 июля. Командир воздушного судна, выполнявшего рейс Домодедово — Новый Уренгой, сообщил о технической неисправности самолета во время полета. Позже выяснилось, что тревога была ложной.

Самолет А-321 принадлежит авиакомпании «Сибирь». Пилот запросил разрешение на снижение воздушного судна, так как сработала сигнализация о разгерметизации.

Потом он сам же определил, что сигнализация сработала ложно. Полет продолжился, посадка прошла в штатном режиме, сообщает источник ФАН.

Вынужденную посадку совершил пилот самолета, направлявшегося из Новокузнецка в Москву. У 66-летнего мужчины случился инфаркт во время полета.