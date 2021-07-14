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Открывшему аварийный люк самолета пассажиру могут выставить счет за ремонт трапа

  /   Обновлено: 14 июля 2021 16:14
Происшествия
Открывшему аварийный люк самолета пассажиру могут выставить счет за ремонт трапа
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Москва, 14 июля. Авиакомпания намерена заставить мужчину, который открыл аварийный выход самолета в аэропорту Шереметьево, платить за ремонт, сообщает источник ФАН.

Из-за действий пассажира трап оказался порван, поэтому требуется починка, добавил собеседник агентства.

Пассажиры, по словам «хулигана», просидели около часа в самолете, который должен был совершить рейс Москва — Анталья. При этом в салоне был отключен кондиционер. В результате мужчина открыл вторую левую дверь. Произошел автоматический выпуск аварийного надувного трапа. Пассажиров пришлось высадить из воздушного судна, а борт заменить. В итоге вылет задержался на четыре часа.

Ранее пассажир заявил, что авиакомпания «Россия» изначально подала неисправный самолет. Он предложил ей провести внутреннюю проверку и мирно решить этот инцидент.

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