В Москве жестоко избили девушку и отрезали ей волосы ради 10 тыс. рублей

Москва, 14 июля. В столице сотрудниками ГИБДД спасена 18-летняя девушка, которая подвергалась насилию со стороны двух молодых людей ради 10 тысяч рублей. У нее был сломан нос и обрезаны волосы.

Выяснилось, что 13 июля ближе к вечеру злоумышленники насильно затащили девушку в «Жигули» на Голубинской улице и поехали вместе с ней в сторону Южного Медведкова. По пути один из преступников угрожал пойманной жертве убийством, бил ее по лицу и принудил перевести ему на карту 10 тысяч рублей.

На Кольской улице сотрудники ГИБДД остановили автомобиль. Девушка воспользовалась моментом и закричала. Водитель «Жигулей» и его 21-летний товарищ были задержаны. Потерпевшая была доставлена в больницу. Медики установили, что у девушки был перелом носа, ушиб плеча и лица.

Ранее в Саратове студент из Туркменистана стал жертвой соотечественников. Причиной похищения парня стал долг его подруги в размере 3 тысяч долларов.