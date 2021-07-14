Видео заседания с Эдвардом Билом в Пресненском суде опубликовали в Сети

Москва, 14 июля. Пресненский районный суд Москвы начал заседание по делу пранкера Эдварда Била, устроившего страшное ДТП в центре российской столицы.

По словам молодого человека, сегодня ему могут вынести приговор. Он признался, что во время расследования практически не покидал жилище, так как боялся, что его сразу же задержат и отправят в СИЗО.

Бил выразил надежду, что это слушание станет последним, и он наконец-то узнает, останется ли на свободе или отправится в места ее лишения.

Авария произошла на Садовом кольце в начале апреля. Иномарка под управлением Эдварда Била вылетела на полосу встречного движения и протаранила четыре автомобиля. Серьезные травмы получила консультант Госдумы Мария Артемова, находившаяся за рулем Volkswagen. Она перенесла несколько операций.