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Видео заседания с Эдвардом Билом в Пресненском суде опубликовали в Сети

  /   Обновлено: 14 июля 2021 14:32
Происшествия
Видео заседания с Эдвардом Билом в Пресненском суде опубликовали в Сети
Пресс-служба Пресненского суда

Москва, 14 июля. Пресненский районный суд Москвы начал заседание по делу пранкера Эдварда Била, устроившего страшное ДТП в центре российской столицы.

По словам молодого человека, сегодня ему могут вынести приговор. Он признался, что во время расследования практически не покидал жилище, так как боялся, что его сразу же задержат и отправят в СИЗО.

Бил выразил надежду, что это слушание станет последним, и он наконец-то узнает, останется ли на свободе или отправится в места ее лишения.

Авария произошла на Садовом кольце в начале апреля. Иномарка под управлением Эдварда Била вылетела на полосу встречного движения и протаранила четыре автомобиля. Серьезные травмы получила консультант Госдумы Мария Артемова, находившаяся за рулем Volkswagen. Она перенесла несколько операций.

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суд дтп Эдвард Бил
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