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Полицейские задержали двоих мужчин по делу о драке в автобусе в Мытищах
Происшествия
Полицейские задержали двоих мужчин по делу о драке в автобусе в Мытищах
pixabay.com

Москва, 14 июля. Сотрудники полиции задержали мужчин, которые избили пассажира рейсового автобуса, заступившегося за женщину, в Мытищах.

Уроженцев Астраханской области по делу о драке в общественном транспорте доставили в отделение полиции. По статье о хулиганстве возбудили уголовное дело, заявили в пресс-службе ГУ МВД России по столичному региону.

В автобусе №314, который двигался по Осташковскому шоссе, несколько мужчин приставали к женщине. За нее заступился пассажир и сделал замечание компании. В ответ на это на него набросились шесть человек, сообщал ФАН.

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