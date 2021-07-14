Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июля 14:49
14:48
Происшествия
Защищающий Сапегу и Дудникова белорусский адвокат сообщил о проблемах
14:48
Общество
Археологи нашли в Лондоне монеты железного века
14:47
Весь мир
Банкет в Детройте закончился убийством инвалида
14:47
Шоу-бизнес
Леонид Агутин назвал песню Басты, которую будут помнить вечно
14:46
Происшествия
Вооруженный ножом мужчина напал на посетителей супермаркета в Китае
14:45
Происшествия
Московские правоохранители возбудили еще одно дело о поддельных медотводах от вакцинации
14:45
Общество
Стало известно, какие фестивали отменили в Крыму в июле из-за ситуации с COVID-19
14:43
Весь мир
ОАЭ и Саудовская Аравия достигли соглашения по добыче нефти в рамках ОПЕК+
14:41
Общество
Реконструкция музыкального училища имени Чайковского в Крыму обошлась в 70 миллионов
14:40
Общество
Биолог опроверг популярный миф о побочных эффектах после вакцинации от COVID-19
Все новости

Еще 11 мигрантов арестовали на 15 суток за драку в Кузьминках

  /   Обновлено: 14 июля 2021 14:18
Происшествия
Еще 11 мигрантов арестовали на 15 суток за драку в Кузьминках
pxhere.com

Москва, 14 июля. Столичный суд арестовал на 15 суток еще 11 участников драки мигрантов в Кузьминках.

Ранее также на 15 суток арестовали шесть мигрантов. Они участвовали в драке возле метро «Кузьминки».

Между уроженцами Узбекистана и Киргизии возникла личная неприязнь. По предварительным данным, конфликт возник на бытовой почве. В результате пострадали несколько человек. Их доставили в больницу с ножевыми ранениями и ушибами.

Сотрудники полиции задержали более 100 мигрантов. Некоторых мигрантов за мелкое хулиганство и нарушение правил въезда депортировали на родину, сообщал ФАН.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Еще 11 мигрантов арестовали на 15 суток за драку в Кузьминках
арест драка кузьминки
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru