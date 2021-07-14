Еще 11 мигрантов арестовали на 15 суток за драку в Кузьминках

Москва, 14 июля. Столичный суд арестовал на 15 суток еще 11 участников драки мигрантов в Кузьминках.

Ранее также на 15 суток арестовали шесть мигрантов. Они участвовали в драке возле метро «Кузьминки».

Между уроженцами Узбекистана и Киргизии возникла личная неприязнь. По предварительным данным, конфликт возник на бытовой почве. В результате пострадали несколько человек. Их доставили в больницу с ножевыми ранениями и ушибами.

Сотрудники полиции задержали более 100 мигрантов. Некоторых мигрантов за мелкое хулиганство и нарушение правил въезда депортировали на родину, сообщал ФАН.