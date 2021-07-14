Блогер Бил прибыл в Пресненский суд по делу о ДТП

Москва, 14 июля. Блогер Эдвард Бил, устроивший серьезную аварию на Садовом кольце с пострадавшими, приехал в суд Москвы. По словам пранкера, ему могут вынести приговор 14 июля.

По словам блогера, во время расследования он практически не выходил из дома, так как думал о задержании. Он выразил надежду, что это будет последнее заседание, на котором суд примет решение касаемо наказания.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 264 УК РФ. Его завели после аварии в центре российской столицы. Эдвард Бил, управляя элитным Audi, выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями.

В результате ДТП травмы получила водитель Volkswagen — консультант Госдумы Мария Артемова. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, открытые переломы ног и перелом таза.

Изначально блогеру избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.