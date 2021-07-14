Мигранты устроили массовую драку в Одинцове

Москва, 14 июля. Массовая драка с участием не менее десяти мигрантов из Средней Азии произошла в Одинцове.

Сотрудники правоохранительных органов получили сигнал о драке на Кутузовской улице. На место происшествия прибывал наряд полиции, но никого не обнаружили, заявили в пресс-службе ГУ МВД России по столичному региону.

Причины драки установить не удалось. Информация о пострадавших также не поступала. Дебоширы скрылись в неизвестном направлении на машине. По данному факту проводится проверка.

Толпа разъяренных молодых людей устроила массовую драку прямо посреди проезжей части в центре Казани, сообщал ФАН. В побоище участвовали от 10 до 15 человек.