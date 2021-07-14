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Суд приговорил к колонии полицейского, выстрелившего в девочку из-за отказа в интиме

  /   Обновлено: 14 июля 2021 13:13
Происшествия
Суд приговорил к колонии полицейского, выстрелившего в девочку из-за отказа в интиме
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Москва, 14 июля. Бывшего полицейского Ивана Князева осудили на два года и шесть месяцев за выстрел из травматического пистолета в ногу 13-летней девочке.

Инцидент произошел в декабре 2020 года. Полицейский, находясь не на службе и по гражданской форме, распивал спиртные напитки с родственниками подростка. В какой-то момент 32-летний мужчина стал приставать к школьнице с поцелуями. При этом несовершеннолетняя его отвергла, а сотруднику это не понравилось, поэтому он достал пистолет и выстрелил ей в ногу.

В марте бывшего сотрудника осудили на три года условно, но приговор отменили из-за его мягкости. Его обжаловала прокуратура.

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