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Терминал C возобновит работу в московском Шереметьево с 23 июля

  /   Обновлено: 14 июля 2021 13:14
Общество
Терминал C возобновит работу в московском Шереметьево с 23 июля
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Москва, 14 июля. Представители московского аэропорта Шереметьево сообщили о возобновлении с 23 июля работы терминала C, который ранее был закрыт.

Теперь туда будут переведены международные рейсы компании «Аэрофлот» из терминала D. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Терминал С был временно закрыт на реконструкцию еще весной 2017 года. Его почти полностью перестроили и заново открыли для пассажиров в январе 2020 года. Однако в марте того же года работа терминала была приостановлена на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

«Аэрофлот» ранее попросил пассажиров учитывать проверку документов на COVID-19 в московском Шереметьево и прибывать в аэропорт заблаговременно. Дело в том, что в условиях большого количества рейсов летом у стоек регистрации могут наблюдаться очереди.

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москва шереметьево аэропорт
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