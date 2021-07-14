Москва стала финалистом международного конкурса «Мировая столица дизайна — 2024»

Москва, 14 июля. Всемирная организация дизайна объявила, что Москва вошла в шорт-лист международного конкурса «Мировая столица дизайна — 2024».

Выход в финал является показателем качественной работы команды ведущих специалистов столичной дизайн-индустрии, а также городского правительства. Об этом заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Мегаполис старается максимально эффективно использовать дизайн с точки зрения социальной, культурной и экономической жизни города», — подчеркнула она.

Сообщается, что в финал также пробились американский город Сан-Диего и город Тихуана, расположившийся на северо-западе Мексики. Победителя назовут в октябре 2021 года, пишут «Вести Подмосковья».

Российские дизайнеры ранее рассказали об устаревших решениях в интерьере в 2021 году. Так, одним из главных антитрендов являются позолоченный декор и использование громоздкой мебели.