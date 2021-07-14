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Экспорт товаров из Москвы во Францию вырос в три раза
Экономика
Экспорт товаров из Москвы во Францию вырос в три раза
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

Москва, 14 июля. Поставки товаров из российской столицы во Францию увеличились по сравнению с прошлым годом.

Данные за первый квартал текущего года показывают, что столичный несырьевой неэнергетический экспорт европейским партнерам из Франции достиг 48,1 млн долларов. Это выше показателей 2020 года примерно в три раза. Об этом пишет ТАСС.

Пресс-служба московского комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений отмечает, что на долю столицы во всем экспорте из России французским коллегам приходится больше 22%.

Заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов указывает, что французы все чаще приобретают самоклеящуюуся бумагу, картон, шины, а также детали турбодвигателей и штепселя с розетками.

Согласно информации Vietnam News, Россия стала главным экспортером мяса во Вьетнам в первой половине текущего года.

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москва франция экспорт торговля
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